ຂ່າວສານ
ກຳລັງທະຫານກະບົດບຸກເຂົ້າ ນະຄອນ Homs ຂອງ ຊີຣີ
ມີປະຊາຊົນນັບພັນໆຄົນ ໄດ້ຫນີອອກຈາກນະຄອນ Homs ຂຶ້ນກັບພາກກາງ ຊີຣີ ກ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານກະບົດ ເລີ່ມຕົ້ນການບຸກເຂົ້າບັນດາເຂດ ຊານກຳແພງ ນະຄອນນີ້ ຊື່ງແມ່ນກຳແພງຍຸດທະສາດ ຊ່ວຍກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ປົກປັກຮັກສາ ນະຄອນຫລວງ Damascus ຂອງຊີຣີ.
ການຫນີໄປຂອງພັນໆຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນໃນຄຳ່ຄືນວັນທີ 5 ທັນວາ ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມຸ່ງເຖິງບັນດາເຂດແຄມທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຊຶ່່ງເຄິຍແມ່ນກຳແພງຊ່ວຍກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ປົກປັກຮັກສານະຄອນຫລວງ Damascus.
ໃນຂະນະນັ້ນ ວັນທີ 6 ທັນວາ, ກຸ່ມທະຫານກະບົດ Hayat Tahrir al-Sham ແລະ ບັນດາພັນທະມິດ ໄດ້ບຸກເຂົ້າເຂດຊານນະຄອນ Homs, ພາຍຫລັງຍາດສິດຄວບຄຸມນະຄອນ Hama ຢູ່ ພາກກາງ ຊີຣີ ຫລັງຈາກນັ້ນສອງສາມວັນທີ່ຢຶດຄອງໄດ້ Aleppo ຢູ່ທາງທິດເຫນືອ ໃນບັ້ນບຸກໂຈມຕີໂດຍໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນນີ້ 1 ອາທິດ.