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ຂ່າວສານ

ກຳລັງທະຫານກະບົດບຸກເຂົ້າ ນະຄອນ Homs ຂອງ ຊີຣີ

ວັນທີ 6 ທັນວາ, ກຸ່ມທະຫານກະບົດ Hayat Tahrir al-Sham ແລະ ບັນດາພັນທະມິດ ໄດ້ບຸກເຂົ້າເຂດຊານນະຄອນ Homs, ພາຍຫລັງຍາດສິດຄວບຄຸມນະຄອນ Hama
ບັນດາມືປືນທະຫານກະບົດ ມຸ່ງໄປເຖິງ ນະຄອນ Homs ໃນວັນທີ 6 ທັນວາ. (ພາບ: AFP)

ມີປະຊາຊົນນັບພັນໆຄົນ ໄດ້ຫນີອອກຈາກນະຄອນ Homs ຂຶ້ນກັບພາກກາງ ຊີຣີ ກ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານກະບົດ ເລີ່ມຕົ້ນການບຸກເຂົ້າບັນດາເຂດ ຊານກຳແພງ ນະຄອນນີ້ ຊື່ງແມ່ນກຳແພງຍຸດທະສາດ ຊ່ວຍກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ປົກປັກຮັກສາ ນະຄອນຫລວງ Damascus ຂອງຊີຣີ.

ການຫນີໄປຂອງພັນໆຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນໃນຄຳ່ຄືນວັນທີ 5 ທັນວາ ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມຸ່ງເຖິງບັນດາເຂດແຄມທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຊຶ່່ງເຄິຍແມ່ນກຳແພງຊ່ວຍກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ປົກປັກຮັກສານະຄອນຫລວງ Damascus.

ໃນຂະນະນັ້ນ ວັນທີ 6 ທັນວາ, ກຸ່ມທະຫານກະບົດ Hayat Tahrir al-Sham ແລະ ບັນດາພັນທະມິດ ໄດ້ບຸກເຂົ້າເຂດຊານນະຄອນ Homs, ພາຍຫລັງຍາດສິດຄວບຄຸມນະຄອນ Hama ຢູ່ ພາກກາງ ຊີຣີ ຫລັງຈາກນັ້ນສອງສາມວັນທີ່ຢຶດຄອງໄດ້ Aleppo ຢູ່ທາງທິດເຫນືອ ໃນບັ້ນບຸກໂຈມຕີໂດຍໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນນີ້ 1 ອາທິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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