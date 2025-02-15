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ຂ່າວສານ

ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວສາກົນ AIDAstella ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 2.000 ຄົນເຂົ້າທຽບທ່າສາກົນ ຝູກວັກ

ນອກຈາກ ກຳປັ່ນ AIDAstella ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ກຸມພາ ນີ້, ຝູກວັກ ຈະຕ້ອນຮັບກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ 2 ລຳ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5.500 ຄົນ.
(ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຝູກວັກ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກຳປັ່ນ AIDAstella (ອີຕາລີ) ທີ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 2.100 ຄົນໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ນີ້ແມ່ນກຳປັ່ນລຳທຳອິດ ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຝູກວັກ ໃນປີ 2025 ດ້ວຍທາງທະເລ. ຕາມແຜນການ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະຢ້ຽມຢາມ, ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ເກາະ ຝູກວັກ ເປັນເວລາ 1 ວັນ.

ນອກຈາກ ກຳປັ່ນ AIDAstella ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ກຸມພາ ນີ້, ຝູກວັກ ຈະຕ້ອນຮັບກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ 2 ລຳ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5.500 ຄົນ.

ຝູກວັກ ແມ່ນນະຄອນເກາະ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດມາໄດ້ຜ່ານທາງທະເລ ແລະ ການບິນ. ຝູກວັກມີທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ແລະ ປະຈຸບັນມີທ່າກຳປັ່ນສາກົນຕື່ມອີກ, ຝູກວັກ ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂລກນັບທັງທາງທະເລ ແລະ ການບິນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ບັນດາເຮືອທ່ອງທ່ຽວສາກົນຈະເຂົ້າມາແຫ່ງນີ້ ແລະ ຈັດເຫດການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເຮືອທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ, ເຊິ່ງຈະເປີດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານທາງທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ SK ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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