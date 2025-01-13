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ຂ່າວສານ

ກາ​ເຟ More ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ຮູບ​ແບບ Startup ໃຫ້​ແກ່​ຄົ​ນ​ພິ​ການ​ຕາ

ຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນຮ້ານ ກາເຟ ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍຄົນພິການຕາ ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ສູນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຟື້ນຟູອະໄວຍະວະໃຫ້ແກ່ຄົນຕາບອດ (ສະມາຄົມຄົນຕາບອດຫວຽດນາມ) ເປີດໃນເດືອນພະຈິກ 2024. ຮ້ານກາເຟນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະທານເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫອມແຊບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄົນພິການຕາ, ພ້ອມທັງແມ່ນສະຖານທີ່ຕິດພັນຄົນພິການຕາກັບວົງຄະນະຍາດອີກດ້ວຍ.
ນັກຮຽນປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ລູກຄ້າ

ຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 1 ຖະໜົນຫງວຽນທິເຢ້ວ, ເມືອງເກົ່າໄຢ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ. ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ເຂດບໍລິເວນສູນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ ແລະ ຟື້ນຟູອໄວຍວະຂອງຄົນຕາອດ (ສະມາຄົມຄົນຕາອດຫວຽດນາມ). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດໂຄງການ “ບຳລຸງສ້າງອາຊີບປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ” ໂດຍສະມາຄົມຄົນຕາອດ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງອົງການ Siloam International ທີ່ມີແຫຼ່ງງົບປະມານຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA). ທ່ານນາງ ດິງຫວຽດແອັງ ຮອງປະທານສະມາຄົມຕາອດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນໂຄງການທຳອິດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ບັນດານັກສຳມະນາກອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບທັກສະໃນການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງທັກສະການເບິ່ງແຍງດູແລລູກຄ້າ, ທັກສະການພົບປະໃນສັງຄົມອີກດ້ວຍ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ “ບຳລຸງສ້າງອາຊີບປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາຢູ່ ຫວຽດນາມ” ແມ່ນບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ 36 ຄົນ ຜ່ານ 6 ຫຼັກສູດອາຊີບໃນ 3 ປີນັບແຕ່ປີ 2024 – 2026 ແລະ ເປີດຮ້ານກາເຟ 3 ແຫ່ງ. ທ່ານ ຟ້າມຊວັນເຈື່ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນບຳລຸງສ້າງຟື້ນຟູ ອໄວຍວະໃຫ້ແກ່ຄົນຕາອດ (ສະມາຄົມຄົນຕາອດ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສູນບຳລຸງສ້າງຟື້ນຟູ ອໄວຍວະໃຫ້ແກ່ຄົນຕາອດ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການບຳລຸງສ້າງນີ້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຮ້ານກາເຟ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທາງເລືອກອາຊີບໃຫ້ແກ່ຄົນຕາອດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໃນບໍລິເວນຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.

ຈອກນ້ຳໂດຍຄົນພິການຕາປຸງແຕ່ງແຕ່ລະຈອກ ບໍພຽງແຕ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງອາຊີບປຸງແຕ່ງນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໝາກຜົນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ການບຳລຸງສ້າງອາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຂົງເຂດປຸງແຕ່ງນ້ຳດື່ມໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສັງຄົມ ເວົ້າລວມອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ເລທິເຕື່ອງທູ ປະທານກຳມະບານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖືວ່າ:

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຄົນພິການຕາ, ຄົນພິການອາດສາມາດບືນຕົວຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ, ພິການອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ແຜ່ກະຫຍາຍຈິດໃຈມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ.

ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເປັນມິດ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວຂອງຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຊອກໄດ້ຄວາມສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນເມື່ອມາແຫ່ງນີ້ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພະນັກງານ. ເອື້ອຍ ລຶວມິງຮວາ, ລູກຄ້າຂອງຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເມື່ອເຂົ້າຮ້ານກາເຟນີ້ໂດຍບັນດາເພື່ອນພິການຕາເຮັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຮ້ານມີຄວາມພິເສດພໍສົມຄວນ ຍ້ອນວາ ພວກເພື່ອນໄດ້ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມທີ່ງາມຕາ, ມີລົດຊາດແຊບ, ພໍດີກິນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າຍ້ອງຍໍ.

ຮ້ານກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຮ້ານກາເຟ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນຳສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໜູນຊ່ວຍຄົນພິການຕາ Startup ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

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ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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