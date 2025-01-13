ຂ່າວສານ
ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ: ຮູບແບບ Startup ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ
ຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 1 ຖະໜົນຫງວຽນທິເຢ້ວ, ເມືອງເກົ່າໄຢ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ. ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ເຂດບໍລິເວນສູນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ ແລະ ຟື້ນຟູອະໄວຍະວະຂອງຄົນຕາບອດ (ສະມາຄົມຄົນຕາບອດຫວຽດນາມ). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດໂຄງການ “ບຳລຸງສ້າງອາຊີບປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ” ໂດຍສະມາຄົມຄົນຕາບອດ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງອົງການ Siloam International ທີ່ມີແຫຼ່ງງົບປະມານຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA). ທ່ານນາງ ດິງຫວຽດແອັງ ຮອງປະທານສະມາຄົມຕາບອດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນີ້ແມ່ນໂຄງການທຳອິດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ບັນດານັກສຳມະນາກອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບທັກສະໃນການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງທັກສະການເບິ່ງແຍງດູແລລູກຄ້າ, ທັກສະການພົບປະໃນສັງຄົມອີກດ້ວຍ.
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ “ບຳລຸງສ້າງອາຊີບປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາຢູ່ ຫວຽດນາມ” ແມ່ນບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ 36 ຄົນ ຜ່ານ 6 ຫຼັກສູດອາຊີບໃນ 3 ປີນັບແຕ່ປີ 2024 – 2026 ແລະ ເປີດຮ້ານກາເຟ 3 ແຫ່ງ. ທ່ານ ຟ້າມຊວັນເຈື່ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນບຳລຸງສ້າງຟື້ນຟູ ອະໄວຍະວະໃຫ້ແກ່ຄົນຕາບອດ (ສະມາຄົມຄົນຕາບອດ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສູນບຳລຸງສ້າງຟື້ນຟູ ອະໄວຍະວະໃຫ້ແກ່ຄົນຕາບອດ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການບຳລຸງສ້າງນີ້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຮ້ານກາເຟ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທາງເລືອກອາຊີບໃຫ້ແກ່ຄົນຕາບອດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໃນບໍລິເວນຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.
ຈອກນ້ຳໂດຍຄົນພິການຕາປຸງແຕ່ງແຕ່ລະຈອກ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງອາຊີບປຸງແຕ່ງນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໝາກຜົນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົນເອງອີກດ້ວຍ.
ການບຳລຸງສ້າງອາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຂົງເຂດປຸງແຕ່ງນ້ຳດື່ມໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສັງຄົມ ເວົ້າລວມອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ເລທິເຕື່ອງທູ ປະທານກຳມະບານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖືວ່າ:
ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຄົນພິການຕາ, ຄົນພິການອາດສາມາດບືນຕົວຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ, ພິການອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ແຜ່ກະຫຍາຍຈິດໃຈມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ.
ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເປັນມິດ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວຂອງຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຊອກໄດ້ຄວາມສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນເມື່ອມາແຫ່ງນີ້ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພະນັກງານ. ເອື້ອຍ ລຶວມິງຮວ່າ, ລູກຄ້າຂອງຮ້ານ ກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈເມື່ອເຂົ້າຮ້ານກາເຟນີ້ໂດຍບັນດາເພື່ອນພິການຕາເຮັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຮ້ານມີຄວາມພິເສດພໍສົມຄວນ ຍ້ອນວ່າ ພວກເພື່ອນໄດ້ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງດື່ມທີ່ງາມຕາ, ມີລົດຊາດແຊບ, ພໍດີກິນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າຍ້ອງຍໍ.
ຮ້ານກາເຟ More ຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຮ້ານກາເຟ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນຳສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຕາ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໜູນຊ່ວຍຄົນພິການຕາ Startup ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ.