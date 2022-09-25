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ຂ່າວສານ

ການ​​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືດ້ານ​ການ​ເມືອງ ຂັ້ນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ມົງ​ໂກນ ຄັ້ງ​ທີ 10

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທູດປະຊາຊົນຢ່າງແຮງກວ່າອີກ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທູດປະຊາຊົນຢ່າງແຮງກວ່າອີກ.

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin 

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ມົງໂກນ ຫຼາຍກວ່າອີກ; ສະເໜີສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

 ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ຄັ້ງທີ 10. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທູດປະຊາຊົນຢ່າງແຮງກວ່າອີກ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສຶກສາກາລະໂອກາດຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ສຳລັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ສອງຝ່າຍຖືວ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍສັນຕິວິທີ ຜ່ານການເຈລະຈາ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ວຽກ​ງານ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ວຽກ​ງານ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ຄົບຮອບ 30 ປີ ແລະ ການມອບ - ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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