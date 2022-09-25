ຂ່າວສານ
ການປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ຄັ້ງທີ 10
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທູດປະຊາຊົນຢ່າງແຮງກວ່າອີກ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin
ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ມົງໂກນ ຫຼາຍກວ່າອີກ; ສະເໜີສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມົງໂກນ Batsumber Munkhjin ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ຄັ້ງທີ 10. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທູດປະຊາຊົນຢ່າງແຮງກວ່າອີກ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສຶກສາກາລະໂອກາດຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສຳລັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ສອງຝ່າຍຖືວ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍສັນຕິວິທີ ຜ່ານການເຈລະຈາ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)