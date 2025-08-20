ຂ່າວສານ
ການໄຂຊຸດວາງສະແດງກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍການປະຕິວັດ
ງານວາງສະແດງ “ຕຶກອາຄານ ແລະ ອຸມົງ D67 - ໄລຍະທາງຮອດວັນຮັບໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ” ແລະ “ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຮ່ອງຮອຍສະຖານການປະຕິວັດ ອຸມົງກົດລັບ - ກອງເສນາທິການໃຫຍ່” ແນະນຳເອກະສານ, ພາບຖ່າຍກວ່າ 300 ຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ວາດພາບເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງກອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຍາດເອົາເອກະລາດ.
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ (19/8/1945 – 19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 - 2/9/2025). ງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ ຈາກສັງກາດເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ຕະຫຼອດຮອດສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ”.