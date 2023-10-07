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ຂ່າວສານ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົ​ນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ​ຄັ້ງ​ທີ 14

ສອງຝ່າຍກໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສນາຮັກ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ນິຕິກຳ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປຄັ້ງທີ 14 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂານຸການຜູ້ປະຈຳການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປຄັ້ງທີ 14. ການໂອ້ລົມສົນທະນາຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນັບແຕ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 13 (ເດືອນພະຈິກ ປີ 2022), ແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບການກຳນົດທິດແມ່ນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຄື: ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດຂອບເຂດ, ກົນໄກຮ່ວມມື, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຳລັງກອງທັບເຮືອ, ກອງທັບອາກາດສອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສນາຮັກ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ນິຕິກຳ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍ ອາຊຽນນຳໜ້າ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມລະຫວ່າງສອງຄະນະ, ຕາມຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມມື.
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