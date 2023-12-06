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ຂ່າວສານ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລົດ​ຖີບ ມິດ​ຕະ​ພາບ ສາມ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີໜຶ່ງ

ການແຂ່ງຂັນມີນັກກິລາ 45 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນ 9 ທິມ, ແຕ່ລະປະເທດຈະມີ 3 ທິມ, ແຕ່ລະທິມມີນັກກິລາ 5 ຄົນ. ໄລຍະທາງ ການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄວາມຍາວ 35,2 ກີໂລແມັດ.
ການແຂ່ງຂັນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ນັກກິລາ 45 ຄົນທີ່ມາຈາກ ສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ລາວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 7 ທັນວາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນລົດຖີບມິດຕະພາບ ສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ເດີນທາດຫຼວງ.

ການແຂ່ງຂັນມີນັກກິລາ 45 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນ 9 ທິມ, ແຕ່ລະປະເທດຈະມີ 3 ທິມ, ແຕ່ລະທິມມີນັກກິລາ 5 ຄົນ. ໄລຍະທາງ ການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄວາມຍາວ 35,2 ກີໂລແມັດ. ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລວມມີບັນດານັກກິລາ ທີ່ມາຈາກທິມລົບຖີບໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແລະ 2 ທິມລົດຖີບບໍ່ສະໝັກຫຼິ້ນ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຈາກສະມາຊິກສະມາຄົມລົດຖີບກິລາ ເຊື່ອມຕໍ່ວົງແຂນ ທາງທິດເໜືອ ກ່ວາ 1500 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືສະພາແຫ່ງຊາດຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ການຮ່ວມມືສະພາແຫ່ງຊາດຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ 3 ປະເທດຄວນເພີ່ມທະວີ ການສົມທົບກັນ; ສືບຕໍ່ຈັດບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຕາມກົນໄກປະຈຳໄລຍະ
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ບໍລິການຮູບພາບ


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