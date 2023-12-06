ຂ່າວສານ
ການແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ມິດຕະພາບ ສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມຄັ້ງທີໜຶ່ງ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ລາວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 7 ທັນວາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນລົດຖີບມິດຕະພາບ ສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ເດີນທາດຫຼວງ.
ການແຂ່ງຂັນມີນັກກິລາ 45 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນ 9 ທິມ, ແຕ່ລະປະເທດຈະມີ 3 ທິມ, ແຕ່ລະທິມມີນັກກິລາ 5 ຄົນ. ໄລຍະທາງ ການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄວາມຍາວ 35,2 ກີໂລແມັດ. ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລວມມີບັນດານັກກິລາ ທີ່ມາຈາກທິມລົບຖີບໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແລະ 2 ທິມລົດຖີບບໍ່ສະໝັກຫຼິ້ນ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຈາກສະມາຊິກສະມາຄົມລົດຖີບກິລາ ເຊື່ອມຕໍ່ວົງແຂນ ທາງທິດເໜືອ ກ່ວາ 1500 ຄົນ.