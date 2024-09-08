ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ 2024: ຄູ່ Harris – Walz ຍັງບັນລຸໄດ້ຄະແນນສູງກວ່າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ
ໝາກຜົນຂອງການຢັ້ງຫາງສຽງ ປະກາດໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ ແລະ 06 ກັນຍາ ຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄູ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ລວມມີ ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Tim Walz ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍກວ່າ ຄູ່ແຂ່ງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Donald Trump ແລະ J.D Vance ຂອງພັກສາທາລະນະ. ລະອຽດ, ໃນການຢັ້ງຫາງສຽງທົ່ວປະເທດໂດຍ Hill/Decision Desk HQ ລວບລວມຈາກຢັ້ງຫາງສຽງ 155 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ພວມລື່ນກາຍທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump 4 ຄະແນນຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ.
ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Donald Trump ຈະມີການໂຕ້ວາທີຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.