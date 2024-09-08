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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ 2024: ຄູ່ Harris – Walz ຍັງ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ສູງກວ່າ​ໃນ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາ​ງ​ສຽງ

ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ພວມລື່ນກາຍທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump 4 ຄະແນນຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ແລະ ທ່ານTim Walz (ພາບ: THX/TTXVN)

ໝາກຜົນຂອງການຢັ້ງຫາງສຽງ ປະກາດໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ ແລະ 06 ກັນຍາ ຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄູ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ລວມມີ ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Tim Walz ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍກວ່າ ຄູ່ແຂ່ງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Donald Trump ແລະ J.D Vance ຂອງພັກສາທາລະນະ. ລະອຽດ, ໃນການຢັ້ງຫາງສຽງທົ່ວປະເທດໂດຍ Hill/Decision Desk HQ ລວບລວມຈາກຢັ້ງຫາງສຽງ 155 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ພວມລື່ນກາຍທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump 4 ຄະແນນຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ.

        ທ່ານນາງ Kamala Harris ແລະ ທ່ານ Donald Trump ຈະມີການໂຕ້ວາທີຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືສຳຫຼວດກວດຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜ່ານມາ.
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