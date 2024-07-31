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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2024: ທ່ານ​ນາງ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Kamala Harris ສ້າງ​ຄວາມ​ປ​ະ​ທັບ​ໃຈ​ຢູ່ 6 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 7 ລັດ ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ

ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris, ຜູ້ອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະມາເຖິງ ຍາດໄດ້ທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະ, ທ່ານ Donald Trump, ຢູ່ 6 ໃນ 7 ລັດຍຸດທະສາດ.
ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris (ພາບ: THX/TTXVN)

ຜົນການຢັ່ງຫາງສຽງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຢູ່ ອາເມລິກາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris, ຜູ້ອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະມາເຖິງ ຍາດໄດ້ທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະ, ທ່ານ Donald Trump, ຢູ່ 6 ໃນ 7 ລັດຍຸດທະສາດ.

ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງ Bloomberg News/Morning Consult ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທາງອອນໄລ ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກໍລະກົດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢຸດຕິການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ລື່ນກາຍທ່ານ Donald Trump  ຢູ່ລັດ Michigan ດ້ວຍ 11 ຄະແນນ, ໃນຂະນະນັ້ນມີການຫຼຸດລືນກັນຢູ່ບັນດາລັດ Arizona, Wisconsin ແລະ  Nevada ແມ່ນ 2 ຄະແນນ.  ທ່ານ Trump ນຳໜ້າຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຢູ່ລັດ Pennsylvania ດ້ວຍ 4 ຄະແນນ ແລະ ຢູ່    Carolina ເໜືອ ດ້ວຍ 2 ຄະແນນ. ສະເພາະຢູ່ລັດ Georgia, ສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທໍ່ກັນ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ສື່ມວນຊົນ ອິນເດຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 106 ຄົນ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Kerala ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງພາກໃຕ້ ອິນເດຍ.
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