ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ ປີ 2024: ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢູ່ 6 ໃນຈຳນວນ 7 ລັດ ຍຸດທະສາດ
ຜົນການຢັ່ງຫາງສຽງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຢູ່ ອາເມລິກາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris, ຜູ້ອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະມາເຖິງ ຍາດໄດ້ທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະ, ທ່ານ Donald Trump, ຢູ່ 6 ໃນ 7 ລັດຍຸດທະສາດ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງ Bloomberg News/Morning Consult ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທາງອອນໄລ ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກໍລະກົດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢຸດຕິການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ລື່ນກາຍທ່ານ Donald Trump ຢູ່ລັດ Michigan ດ້ວຍ 11 ຄະແນນ, ໃນຂະນະນັ້ນມີການຫຼຸດລືນກັນຢູ່ບັນດາລັດ Arizona, Wisconsin ແລະ Nevada ແມ່ນ 2 ຄະແນນ. ທ່ານ Trump ນຳໜ້າຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຢູ່ລັດ Pennsylvania ດ້ວຍ 4 ຄະແນນ ແລະ ຢູ່ Carolina ເໜືອ ດ້ວຍ 2 ຄະແນນ. ສະເພາະຢູ່ລັດ Georgia, ສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທໍ່ກັນ.