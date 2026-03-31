Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ ແມ່ນ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ​ຂອງ​ພັກ, ນ້ຳ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031.
  ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2026 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ກາຍເປັນການດຳເນີນຊີວິດດ້ານການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢ່າງແທ້ຈິ, ແມ່ນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍຫາງສຽງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕີລາຄາສູງ:

ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນວິວັດການພັດທະນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງພວມຍູ້ແຮງການສ້າງແຫ່ງກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມຢ່າງແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ; ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ເຄື່ອນໄຫວຮູບແບບ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ ເຂົ້າທຸກດ້ານຂອງຊີວິດສັງຄົມຢ່າງແຮງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນ: ເຕົ້າໂຮມເຈດຈຳນົງຂອງພັກ, ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສຸດທ້າຍບົດຮຽນໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງການເລືອກຕັ້ງ ພຽງແຕ່ສຳເລັດເມື່ອໄດ້ຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຍຸການໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ບັດເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງບໍ່ຢຸດຢູ່ວັນເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ, ບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນຕ້ອງສືບຕໍ່ດ້ວຍຄຸນນະພາບໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ດ້ວຍນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດອັນຖືກຕ້ອງ, ທັນການ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top