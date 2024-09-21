ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຢູ່ ອາເມລິກາ: ການຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງພິເສດຂອງທ່ານນາງ Kamala Harris
ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ທ່ານາງ Kamala Harris ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງປະທານິທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດການຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງພິເສດທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ “ສາມັກຄີເພື່ອປະເທດ ອາເມລິກາ”- “Unite for America” ຢູ່ລັດ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍຄົນ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານາງ Kamala Harris ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ປຊຊ ອາເມລິກາ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນເພື່ອຫລິກລ້ຽງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແບ່ງແຍກ ພ້ອມທັງໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບາງຈຸດຕົ້ນຕໍ ໃນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫລຸລູກ, ຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດ, ການເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຄວບຄຸມປືນ.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຢູ່ ອາເມລິກາ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂ້ຽວຂາດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງກ່ວາ 40 ວັນແມ່ນຈະຮອດວັນປ່ອນບັດແລ້ວ. ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ນາງ Harris ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະລັດ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແມ່ນພວມໄດ້ແກ່ງແຍ້ງກັນຢ່າງຮັດກຸ່ມ.