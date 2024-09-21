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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ການ​ຂົນ​ຂວາຍ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Kamala Harris

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຢູ່ ອາເມລິກາ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂ້ຽວຂາດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງກ່ວາ 40 ວັນແມ່ນຈະຮອດວັນປ່ອນບັດແລ້ວ.
(ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ທ່ານາງ Kamala Harris ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງປະທານິທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດການຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງພິເສດທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ “ສາມັກຄີເພື່ອປະເທດ ອາເມລິກາ”- “Unite for America”  ຢູ່ລັດ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍຄົນ.

  ນະທີ່ນີ້, ທ່ານາງ Kamala Harris ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ປຊຊ ອາເມລິກາ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນເພື່ອຫລິກລ້ຽງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແບ່ງແຍກ ພ້ອມທັງໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບາງຈຸດຕົ້ນຕໍ ໃນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫລຸລູກ, ຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດ, ການເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຄວບຄຸມປືນ.

    ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຢູ່ ອາເມລິກາ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂ້ຽວຂາດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງກ່ວາ 40 ວັນແມ່ນຈະຮອດວັນປ່ອນບັດແລ້ວ. ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ນາງ Harris ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະລັດ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແມ່ນພວມໄດ້ແກ່ງແຍ້ງກັນຢ່າງຮັດກຸ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ອາເມລິກາ.
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