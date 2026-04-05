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ຂ່າວສານ

ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ ຕ້ອງ​ຕິດ​ແທດ​ໜ້າ​ທີ່, ເປົ້າ​ໝາ​ຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ປ່ຽນ​ແປງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ, ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ການ​ກະ​ທຳ​ດ້ານ​ການ​ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່.
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 3 ເມ​ສາ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດນາມ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ສາ​ກົນ (ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ) ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ທາງ​ໄກ​ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຊື່ອມຕໍ່​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

 

ຢູ່ກອງປະຊຸມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳດ້ານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນໃນສະພາບການໃໝ່ຕາມນັ້ນແລ້ວການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຕ່າງປະເທດການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ຕ້ອງຕິດແທດກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາປະເທດຊາດປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສອງຕົວເລກໃນນັ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແທ້ຈິງຍູ້ແຮງການທູດພະລັງງານເຕັກໂນໂລຢີສູງ

 

ການທູດ ແລະ ກາເຊື່ອມໂຍງສາກົນຕ້ອງສ້າງສະຖານະການ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກ​​ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນສວມບົດບາດສ້າງສັນເປັນກຳລັງໜູນເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດພັດທະນາປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າເປົ້າາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຍົກສູງຖານະບົດບາດອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດໃນສະພາບການທີ່ການເມືອງໂລກສັບສົນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ພຽງແຕ່ເດີນຕາມທັນໄປພ້ອມກັນ ຫາກຍັງຕ້ອງກາຍຂຶ້ນນຳພາພ້ອມກັນນັ້ນ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນຕ້ອງປະກອສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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