ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ - ຢູ​ແກຼນ ຢູ່ ເຊີ​ແນວ: ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກວິ​ຊາ​ການ ແຕ່​ຄວາມ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ​ດ້ານ​ເຂດ​ແຄວ້ນ​ແດນ​ດິນ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ - ຢູ​ແກຼນ ຢູ່ ເຊີ​ແນວ: ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກວິ​ຊາ​ການ ແຕ່​ຄວາມ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ​ດ້ານ​ເຂດ​ແຄວ້ນ​ແດນ​ດິນ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ
ບັນຍາກາດການເຈລະຈາ ຢູ່ ສະວິດໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ (ພາບ: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS)

ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວແລ້ວ, ໃນມື້ເຈລະຈາທຳອິດຢູ່ ເຊີແນວ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຈລະຈາພາຍໃນ 6 ຊົ່ວໂມງ, ມື້ທີ 2 ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າວ່າ ໃນຮອບເຈລະຈາຄັ້ງກ່ອນໆທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Abu Dhabi (ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ - UAE) ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາການທະຫານ, ສ່ວນຢູ່ ເຊີແນວ ໂຄງການດຳເນີນງານໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງກວ່າ, ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ການຄວບຄຸມເຂດແຄວ້ນແດນດິນ.

        ຝ່າຍ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປຶກສາຫາລືໄດ້ສຸມໃສ່ສອງກຸ່ມບັນຫາຕົ້ນຕໍ: ການທະຫານ ແລະ ການເມືອງ. ຢູ່ໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ບັນດາຝ່າຍເກືອບຄືວ່າໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາທັດສະນະຄື: ກົນໄກຄວບຄຸມຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ, ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນກຸ່ມການເມືອງ, ບັນດາບັນຫາເຂດແຄວ້ນແດນດິນ  ແລະ ບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກບັນດາແບບວິທີສຸດທ້າຍເທື່ອ.

        ສ່ວນຝ່າຍ ລັດເຊຍ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ຖືວ່າ ຍັງໄວເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຈະຮັບບົດລາຍງານໂດຍກົງຈາກຄະນະ. ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງຮອບເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ​້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ​້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄຂສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ອາເມລິກາ) ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ປະທານສະພາສັນຕິພາບ, ປະທານສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Steve Daines ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກສາທາລະນະ - ລັດ Montanam), ສະມາຊິກກຳມາທິການການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ Bill Hagerty ສະມາຊິກສະພາສູງ (ພັກສາທາລະນະ - ລັດ Tennessee).
