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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າດີ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ

ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກາຕາ Majed Al Ansari ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາການເຈລະຈາຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ໂດໂຮ (ກາຕາ) ໄດ້ຮອດຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.
ສະພາບການຢູ່ Deir al-Balah, ເຂດ Gaza, ວັນທີ 8/1/2025 (ພາບ: THX/TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳອາທິດ, ທ່ານ Majed Al Ansari ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ແລກປ່ຽນຕົວປະກັນໄດ້ແກ້ໄຂໃນສອງ - ສາມອາທິດຜ່ານມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳກໍອາດຈະແມ່ນໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລະ “ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາໃກ້ສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ” ພາຍຫຼັງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາ. ກາຕາ ໄດ້ສົ່ງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ທັງ ຮາມາດສ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ.

ທ່ານ Majed Al Ansari ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ຈະດຳເນີນ “ໃນທັນທີ” ພາຍຫຼັງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວັນເວລາລະອຽດ ແຕ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມພວມໄດ້ດຳເນີນເພື່ອສຳເລັດຂໍ້ຕົກລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
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