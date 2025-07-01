ຂ່າວສານ
ການເຈລະຈາຢຸດຍິງຢູ່ເຂດກາຊາ ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ
ຕໍ່ໜ້າຄວາມກົດດັນສາກົນຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນຈາກອຳນາດການປົກຄອງອາເມລິກາ, ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພວມຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູບັນດາການເຈລະຈາເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຂດກາຊາ.
ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Ibrahim Kalin ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບຂ່າວແຫ່ງຊາດ ຕວັກກີ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ນະຄອນ ອານກາຣາ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດໂດຍທ່ານ Muhammad Darwish ນຳໜ້າ. ການພົບປະສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທີການຊຸກຍູ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ເຂດກາຊາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການນຳເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດດິນແດນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໝາກຜົນລະອຽດຂອງການພົບປະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ຄາດວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນ 2 ອາທິດຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donal Trump ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງຂອງການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາ, ພ້ອມກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.
ອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປະກາດວິວັດການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ເຂດກາຊາບັນລຸໄດ້ ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າໃຫຍ່ຕື່ມອີກ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ຮາມາດອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນອາທິດນີ້.