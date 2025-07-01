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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍູ້​ແຮງ

ທ່ານ Ibrahim Kalin ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບຂ່າວແຫ່ງຊາດ ຕວັກກີ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ນະຄອນ ອານກາຣາ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດໂດຍທ່ານ Muhammad Darwish ນຳໜ້າ.
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ຕໍ່ໜ້າຄວາມກົດດັນສາກົນຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນຈາກອຳນາດການປົກຄອງອາເມລິກາ, ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພວມຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູບັນດາການເຈລະຈາເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຂດກາຊາ.

ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Ibrahim Kalin ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບຂ່າວແຫ່ງຊາດ ຕວັກກີ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ນະຄອນ ອານກາຣາ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດໂດຍທ່ານ Muhammad Darwish ນຳໜ້າ. ການພົບປະສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທີການຊຸກຍູ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ເຂດກາຊາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການນຳເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດດິນແດນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໝາກຜົນລະອຽດຂອງການພົບປະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ຄາດວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນ 2 ອາທິດຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donal Trump ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງຂອງການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາ, ພ້ອມກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.

ອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປະກາດວິວັດການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ເຂດກາຊາບັນລຸໄດ້ ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າໃຫຍ່ຕື່ມອີກ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ຮາມາດອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນອາທິດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ອາ​ຊຽນ ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກອງປະຊຸມສໍາມະນາພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ”, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຂອບເຂດການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ການປະພຶດກ່ຽວກັບດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
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