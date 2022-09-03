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ຂ່າວສານ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ​ຢູ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮູຍຕັງ ໄດ້ຫວນຄືນໄລຍະທາງ 77 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ ຫງວຽນຮູຍຕັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ ((2/9/1945-2/9/2022) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຫງວຽນຮູຍຕັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ປະທານກິດຕິມະສັກ ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ, ທ່ານ Samdech Heng Samrin ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກກຳອຳນາດ ກຳປູເຈຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮູຍຕັງ ໄດ້ຫວນຄືນໄລຍະທາງ 77 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນ ຕໍ່ການປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາບແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ; ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງ, ເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນບົນຈິດໃຈ “ຫວຽດນາມເປັນເພື່ອນມິດ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ” ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ກັນຍາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເມເລເຊຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
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