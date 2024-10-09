ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍເກືອບ 80 ກິດຈະກຳທີ່ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ທັງໃນຂອບເຂດສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສ້າງຫຼາຍຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອເດີນທາງໄປຍັງ ມົງໂກນ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ 16 ປີ, ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອຽກລັງ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາເກືອບ 30 ປີ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ເດີນທາງໄປ ຝລັ່ງ ພາຍຫຼັງເວລາ 22 ປີ ແລະ ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສ້າງຫຼາຍຂີດໝາຍປະຫວັດສາດສຳຄັນ ໃນການພົວພັນກັບ 3 ປະເທດ, ດ້ວຍຖະແຫຼງການຮ່ວມ 3 ສະບັບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອຽກລັງ; ຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ; ເຊັນເອກະສານເກືອບ 20 ສະບັບ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດໄດ້ປະກາດເປີດສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອຽກລັງ ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດມາເປັນເວລາ 30 ປີ ຈະເປີດໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ອຽກລັງ.