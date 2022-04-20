ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງທີ່ດຶງດູດໃຈໃນວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເຫດການກ່ຽວກັບປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນ ປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1
ວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ ອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງແກ່ຍາວໝົດເດືອນເມສາ ປີ 2022. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ໄຂວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນງວຽນ, ຫົວໜ້າກົມພິມຈຳໜ່າຍ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພິທີໄຂວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ເມສາ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນ ເຫ້ວ (ເມືອງ 1). ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເຫດການກ່ຽວກັບປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ຄາດວ່າ ຈະມີປຶ້ມ ກ່ວາ 500.000 ຫົວ ແລະ ບັນດາຮູບແບບພິມຈຳໜ່າຍ ປຶ້ມເອເລັກໂຕນິກ, ປຶ້ມເວົ້າ, ຫໍສະໝຸດອັດສະລິຍະເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການອ່ານ ແລະ ຊື້ປຶ້ມຂອງຜູ້ອ່ານ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)