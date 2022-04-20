Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ໃນ​ວັນ​ປຶ້ມ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ການ​ອ່ານ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ 1

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເຫດການກ່ຽວກັບປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເຫດການກ່ຽວກັບປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ.

    

ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນ ປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ ອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງແກ່ຍາວໝົດເດືອນເມສາ ປີ 2022. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ໄຂວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຫງວຽນງວຽນ, ຫົວໜ້າກົມພິມຈຳໜ່າຍ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພິທີໄຂວັນປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ເມສາ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນ ເຫ້ວ (ເມືອງ 1). ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ເຫດການກ່ຽວກັບປຶ້ມ ແລະ ວັດທະນະທຳການອ່ານ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ຄາດວ່າ ຈະມີປຶ້ມ ກ່ວາ 500.000 ຫົວ ແລະ ບັນດາຮູບແບບພິມຈຳໜ່າຍ ປຶ້ມເອເລັກໂຕນິກ, ປຶ້ມເວົ້າ, ຫໍສະໝຸດອັດສະລິຍະເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການອ່ານ ແລະ ຊື້ປຶ້ມຂອງຜູ້ອ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top