ຂ່າວສານ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ 29/07/2025 ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບົນພື້ນຖານການພົວພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວທີ່ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງກ່ວາອີກ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົນສົນທະນາແບບທາງໄກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ແລະ ທ່ານບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ. ທີ່ສອງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັນແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຢູ່ພາກພື້ນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂອບເຂດອາຊຽນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບົນພື້ນຖານການພົວພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວທີ່ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງກ່ວາອີກ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ໃນທຸກບັນຫາຂອງພາກພື້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)