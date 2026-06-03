ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນບັນລຸໝາກຜົນທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍຢ່າງ
ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຢ່າງ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນສອງປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນການເຈລະຈາ ກັບຄະນະເສນາທິການໃຫຍ່ສຳພັນທະມິດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍທ່ານພົນເອກ Uchikura Hiroaki ນຳໜ້າ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,. ຄະນະພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2026.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຕໍ່ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໃນການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຜ່ານການໜູນຊ່ວຍວັດຖຸອຸປະກອນວິໄຈວິເຄາະ ດີໂອຊິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມທັງພວມຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນຊອກຫາທຳລາຍລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ສະຫງວນທຶນການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປີດກວ້າງຮູບແບບການບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ທ່ານພົນເອກ Uchikura Hiroaki ປາດຖະໜາວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນແລ້ວ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາເຫຼົ່າທັບ, ເຫຼົ່າຮົບ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ… ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍໃຫ້ສົມກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ຢູ່ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ.