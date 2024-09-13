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ຂ່າວສານ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ພາ​ຍຫຼັງ 1 ປີ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັ​ນ​ຂຶ້ນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ

ພາຍຫຼັງ 1 ປີເຕັມ ທີ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023 - 11 ກັນຍາ 2024), ວົງການການນຳວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ສັງເກດທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
ທ່ານປະທານສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ,Ted Osius (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານປະທານສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ,Ted Osius, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງປະເທດພວມມີການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງ ອາເມລິກາ ດ້ວຍວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸກວ່າ 100 ຕື້ USD. ທ່ານອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ted Osius ຖືວ່າ “ປີຈະມາເຖິງ ຈະບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີງາມກວ່າອີກ... ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາ ດ້ວຍພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸໜຸ່ມ ແລະ ດຸໝັ່ນ, ກໍຄືການ ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸກວ່າ 6,6% ໃນ 10 ປີ ຈະມາເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ. ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເພີ່ມຄວາມເລິກເຊິ່ງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ແລະ ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕົກລົງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
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