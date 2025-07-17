ຂ່າວສານ
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນພາກລັດ - ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ພວມດຳເນີນຢ່າງແຮງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນກາຍເປັນປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງໃນວຽກງານຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ, ຫັນພື້ນຖານການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ. ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນເຂົ້າພາກລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍບັນດາອົງການລັດມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນມີລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສຳຜັດກັບການບໍລິການສາທາລະນະໂດຍໄວ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມແມັ້ງຮູ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ກຳນົດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນສຳຄັນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ. ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນພວມດຳເນີນຢ່າງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງໃນທຸກຂົງເຂດ. ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຈົນຮອດປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030. ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດແມ່ນບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອພັດທະນາກຳລັງການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝໂດຍໄວ, ນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງໃນສັງກາດໃໝ່.