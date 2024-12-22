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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຄາດ​ວ່າ​ບັນ​ລຸ 782 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2024

ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 745 ຕື້ USD ໃນໄລຍະ ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ - 14 ທັນວາ, ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
(ພາບປະກອບ: baodautu.vn)

ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຫຼ້າສຸດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 745 ຕື້ USD ໃນໄລຍະ ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ - 14 ທັນວາ, ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໝາກຜົນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຟື້ນຕົວ ແລະ ການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຍັງມີການເໜັງຕິງຫຼາຍຢ່າງ.

ລະອຽດ, ວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 384 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 14,5%, ໃນຂະນະນັ້ນ ການນຳເຂົ້າບັນລຸເກືອບ 361 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,3%. ມູນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານແດນກໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຢູ່ທັງສອງສົ້ນ ແລະ ດຸ່ນການຄ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ  ມີສ່ວນເກີນ 23,4 ຕື້ USD.

        ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຄາດຄະເນວ່າ ວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າທັງປີ 2024 ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 782 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບການສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນຄາດວ່າບັນລຸ 23,5 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ດ່າ​ໜັງ “ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ” ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ.
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