ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 782 ຕື້ USD ໃນປີ 2024
ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຫຼ້າສຸດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 745 ຕື້ USD ໃນໄລຍະ ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ - 14 ທັນວາ, ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໝາກຜົນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຟື້ນຕົວ ແລະ ການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຍັງມີການເໜັງຕິງຫຼາຍຢ່າງ.
ລະອຽດ, ວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 384 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 14,5%, ໃນຂະນະນັ້ນ ການນຳເຂົ້າບັນລຸເກືອບ 361 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,3%. ມູນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານແດນກໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຢູ່ທັງສອງສົ້ນ ແລະ ດຸ່ນການຄ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ມີສ່ວນເກີນ 23,4 ຕື້ USD.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຄາດຄະເນວ່າ ວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າທັງປີ 2024 ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 782 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບການສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນຄາດວ່າບັນລຸ 23,5 ຕື້ USD.