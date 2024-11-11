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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ, ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ລື່ນ​ຄາດ​ໝາຍ 10 ຕື້ USD ຢ່າງ​ແນ່ນອນ

ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າຊື່ນຊົມໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດໃນເດືອນ ຕຸລາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳແມ່ນສາມາດບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ຢ່າງແນນອນ.
ການປຸງແຕ່ງກຸ້ງເພື່ອສົ່ງອອກ (ພາບ: TTXVN)

ບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກແຫຼ່ງກຳລັງເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນທະເລຢ່າງແຮງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ວ່າ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຄືນໃໝ່ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳພວມໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2024 ນີ້. ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລ້ວ, ໄຕມາດທີ III ປີ 2024   ແມ່ນໄລຍະຂີດໝາຍແກ່ການຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງຂອງບັນດາຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳຕົ້ນຕໍຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄຕມາດທີ IV, ໃນເດືອນທຳອິດຂອງໄຕມາດນີ້ (ເດືອນຕຸລາ), ການສົ່ງອອກສິນທະເລບັນລຸ 1,1 ຕື້ USD, ຍົກມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນທະເລໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸ 8,33 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ 3 ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າຊື່ນຊົມໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດໃນເດືອນ ຕຸລາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳແມ່ນສາມາດບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ຢ່າງແນນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກຳລັງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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