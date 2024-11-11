ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ໝັ້ນໃຈວ່າລື່ນຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ຢ່າງແນ່ນອນ
ບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກແຫຼ່ງກຳລັງເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນທະເລຢ່າງແຮງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ວ່າ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຄືນໃໝ່ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳພວມໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2024 ນີ້. ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລ້ວ, ໄຕມາດທີ III ປີ 2024 ແມ່ນໄລຍະຂີດໝາຍແກ່ການຟື້ນຕົວຢ່າງແຮງຂອງບັນດາຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳຕົ້ນຕໍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄຕມາດທີ IV, ໃນເດືອນທຳອິດຂອງໄຕມາດນີ້ (ເດືອນຕຸລາ), ການສົ່ງອອກສິນທະເລບັນລຸ 1,1 ຕື້ USD, ຍົກມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນທະເລໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸ 8,33 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ 3 ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕເປັນໜ້າຊື່ນຊົມໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ພິເສດໃນເດືອນ ຕຸລາ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳແມ່ນສາມາດບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 10 ຕື້ USD ຢ່າງແນນອນ.