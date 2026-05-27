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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ບັນ​ລຸການ​ເຕີ​ບ​ໂຕ​ເກືອບ 25%, ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ກວ່າ 7,6 ຕື້ USD

ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026 ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 346 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 25% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ. ໃນ​ນັ້ນ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ບັນ​ລຸກວ່າ 169 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 20,1%, ສ່ວນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບັນ​ລຸ​ກວ່າ 176 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 29,5%.
  ແຜນ​ວາດ: 10 ຕະຫຼາດ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເດືອນ ເມ​ສາ 2025 ແລະ ເດືອນ ເມ​ສາ 2026 (ພາບ: ກົມ​ພາ​ສີ)  

ຕາມ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ, ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026 ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 346 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ 25% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ. ໃນ​ນັ້ນ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ບັນ​ລຸກວ່າ 169 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 20,1%, ສ່ວນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບັນ​ລຸ​ກວ່າ 176 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 29,5%.

ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ສິນ​ຄ້າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕນ​ິກ ແລະ ເຄື່ອງ​ອາ​​ໄຫຼ່

ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ, ເຄື່ອງ​ອາ​ໄຫຼ່ ​ແລະ ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຮັ​ບ​ໃຊ້​ການ​ຜະ​ລິດ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ.

ກໍ​ຕາມ​ກົມ​ພາ​ສີ​ແລ້ວ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໄວ​ກວ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ, ດຸນ​ການ​ຄ້າສິນ​ຄ້າ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ສູ່​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ 7,64 ຕື້ USD, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ​ກາຍ ເກີນ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຍັງ​ບັນ​ລຸກວ່າ 4,2 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳ TCC Group ຂອງ ໄທ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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