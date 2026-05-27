ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າສົ່ງອອກບັນລຸການເຕີບໂຕເກືອບ 25%, ຂາດດຸນການຄ້າກວ່າ 7,6 ຕື້ USD
ຕາມສະຖິຕິຂອງອົງການພາສີ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ບັນລຸເກືອບ 346 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 25% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກບັນລຸກວ່າ 169 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,1%, ສ່ວນການນຳເຂົ້າບັນລຸກວ່າ 176 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 29,5%.
ກຳລັງໜູນເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກມີການເຕີບໂຕແມ່ນມາຈາກກຸ່ມສິນຄ້າເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ພິເສດແມ່ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່
ກົງກັນຂ້າມ, ການນຳເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ.
ກໍຕາມກົມພາສີແລ້ວ, ການນຳເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າການສົ່ງອອກ, ດຸນການຄ້າສິນຄ້າໄດ້ຫັນໄປສູ່ຂາດດຸນການຄ້າ 7,64 ຕື້ USD, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ ເກີນດຸນການຄ້າຍັງບັນລຸກວ່າ 4,2 ຕື້ USD.