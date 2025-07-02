ຂ່າວສານ
ການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ “4 ບໍ່”
ໃນການສົນທະນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ “4 ບໍ່”.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ, ການບຳລຸງສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ; ຄົ້ນຄວ້າເປີດກວ້າງບັນດາກົນໄກ, ຮູບແບບແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.
ສິ້ນສຸດການສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານສົນທະນາ ແລະ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ໂດຍທ່ານ Matteo Perego di Cremnago ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອີຕາລີ ນຳໜ້າໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.