ຂ່າວສານ
ການສົນທະນາຍຸດທະສາດ 3+3 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ, ປ້ອງກັນປະເທດ, ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ເລືອງຕາມກວາງພ້ອມກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ວາງອີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ຕຸງຈິນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຈີນ ກວາງແຊວຮົ້ງ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ສົນທະນາຍຸດທະສາດ 3+3 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ນີ້ແມ່ນກົນໄກ 3+3 ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນກັບບັນດາປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນພິເສດທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງສູງ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຍຸດທະສາດຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ເໝາະສົມກັບລະດັບໃໝ່ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ. ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນພວມຮັກສາທ່າພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ດີງາມ, ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ອຸດົມສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງສູງ, ການຮ່ວມມືແທ້ຈິງ. ກົນໄກສົນທະນາຍຸດທະສາດ 3+3 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຈະສ້າງທ່ວງທາໃຫ້ແກ່ສອງພັກ, ສອງລັດຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກໃນສະພາບການໃໝ່.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການພັດທະນາບົນພື້ນຖານເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດ ເນັ້ນໜັກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວບຄຸມ ບັນດາບັນຫາທາງທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເໝາະສົມກັບການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.