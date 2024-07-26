ຂ່າວສານ
ການສະແດງຄວາມຂອບໃຈຂອງຄະນະງານສົບແຫ່ງລັດ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຄະນະງານສົບແຫ່ງລັດ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຂໍຝາກຄຳສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈເຖິງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສະຫາຍ, ນັກຮົບທົ່ວປະເທດ, ພໍ່ແມ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ໄດ້ສະຫງວນນ້ຳໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຄວາມອາໄລອາວອນຢ່າງສຸດຊື້ງ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ສຸດ ຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ໄດ້ມາວາງພວງມາລາ, ສົ່ງໂທລະເລກ, ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກ່າວໄວ້ອາໄລ, ສົ່ງອຳລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ຄະນະງານສົບແຫ່ງລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງສຸດໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງອັນພິເສດຂອງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສະຫາຍ, ນັກຮົບທົ່ວປະເທດ, ພໍ່ແມ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ມີຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ປະເທດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງອະລິຍາທຳ ແລະ ວິລະຊົນ./.