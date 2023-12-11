ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ
ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Thipadei Hun Manet ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ທັນວາ, ເວັບໄຊ Domrey News ຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ເອົາລົງ ບົດຂຽນຂອງນັກຮຽນຮູ້ Uch Leang, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄ້ວາ ອາຊີ - ອາຟຼິກກາ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ, ສະຖາບັນການພົວພັນສາກົນ, ສະພາບັນດິດ ກຳປູເຈຍ (RAC). ບົດຂຽນໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ຖືວ່າການຢ້ຽມຢາມຈະນຳຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ມາໃຫ້ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ, ກໍ່ຄືປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານ Uch Leang ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີສອງ ນັບແຕ່ເວລາທ່ານ Samdech Thipadei ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ປີ 2023. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນຍິງໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ຕາມທິດ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີງາມ, ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ນັບທັງໃນໄລຍະປະເທດ ກຳປູເຈຍປ່ຽນແປງການນ້ຳລຸ້ນໃໝ່.