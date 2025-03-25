ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ
ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຣາຊິນ, Mauro Vieira ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ. ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mauro Vieira ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຂຶ້ນກຳອຳນາດຄືນໃໝ່ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2023, ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ກຳລັງໜູນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ດ້ວຍບັນດາຂີດໝາຍຫຼັກແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ແລະ ເດືອນ ພະຈິກ 2024 (ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ - G20 ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro) ແລະ ເລື່ອງສອງປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1989-2024).
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ Mauro Vieira ຢັ້ງຢືນວ່າການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula ຍາມໃດກໍ່ຢ້ຳຄືນນ້ຳໃຈອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມເມື່ອປີ 2008 ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທ່ານປາດຖະໜາຢາກເຫັນປະຈັກຕາບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ.