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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣທ່ານາຊິນ Lula da Silva ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຣາຊິນ, Mauro Vieira ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ. ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mauro Vieira ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຂຶ້ນກຳອຳນາດຄືນໃໝ່ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2023, ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ກຳລັງໜູນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ດ້ວຍບັນດາຂີດໝາຍຫຼັກແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2023 ແລະ ເດືອນ ພະຈິກ 2024 (ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ - G20 ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro) ແລະ ເລື່ອງສອງປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1989-2024).

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ Mauro Vieira ຢັ້ງຢືນວ່າການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula ຍາມໃດກໍ່ຢ້ຳຄືນນ້ຳໃຈອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມເມື່ອປີ 2008 ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທ່ານປາດຖະໜາຢາກເຫັນປະຈັກຕາບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ

ກ່ຽວກັບກົນໄກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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