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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ບັນ​ລຸ​ໝາກ​ຜົນ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື 10 ສະບັບ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືດີຈີຕອນ, ໜູນຊ່ວຍກົດໝາຍພົນລະເຮືອນ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົມມະນາຄົມທາງນ້ຳ ແລະ ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພະນັກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)  

ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແທດຈິງ”. ນັ້ນແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ພ້ອມທັງເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແຕ່ວັນທີ 11 -12 ມັງກອນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍເກືອບ 20 ກິດຈະກຳ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ; ຕ້ອນຮັບປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວສະຫຼຸບປີ “ສາມັກຄີມິດຕະພາບ  ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”; ... ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື 10 ສະບັບ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືດີຈີຕອນ, ໜູນຊ່ວຍກົດໝາຍພົນລະເຮືອນ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົມມະນາຄົມທາງນ້ຳ ແລະ ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພະນັກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

“ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງມີສິດອະທິປະໄຕ, ອຳນາດສານ ແຫ່ງຊາດສຳລັບບັນດາເຂດທະເລທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)..."
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