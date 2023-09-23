ຂ່າວສານ
ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Bangladesh ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນ ນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ Bangladesh, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhaka.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ໜ້ານັກປະຖະກະຖາ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກຳນົດປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ກຳລັງໜູນຫຼັກຂອງພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຈະ ພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເມື່ອປະຊາຊົນ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ ແລະ ປອດໄພ.
ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບບັນດາປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຄື Bangladesh. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທ່າມກາງການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງຍຸກສະໄໝ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Bangladesh ແມ່ນຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ. ໃນທ່າພັດທະນາລວມຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການພົວພັນລັດຖະສະພາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Bangladesh ກໍ່ມີຫຼາຍບາດກ້າວບຸກທະລຸ. ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ໄດ້ ແລະ ພວມຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.