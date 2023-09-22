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ຂ່າວສານ

ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ, ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ອອກ​ສູ່​ໂລກ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ຄວາມ​ສຸດ​ຈິງ​ໃຈ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນ ວ່າຍາມໃດ ສອງປະເທດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສເຖິງການຍູ້ແຮງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນຢ່າງຮອບດ້ານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ແມ່ນວັນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຢ່າງເປັນທາງການ (21/9/1973-21/9/2023). 50 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍແມ່ນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ປັດຈຸບັນ ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນປະເທດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ (ODA) ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນມີນາປີ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນ ວ່າຍາມໃດ ສອງປະເທດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສເຖິງການຍູ້ແຮງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງ, ຢຶດໝັ້ນເພື່ອບັນລຸໄດ້ສັນຍາ CPTPP ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນຕົວຈິງ ພິສູດໄດ້ສິ່ງນັ້ນວ່າ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສອງປະເທດ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ບັງ​ກະ​ລາ​ເທດ

ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ - ບັງ​ກະ​ລາ​ເທດ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ -ບັງກະລາເທດ.
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