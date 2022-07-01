ຂ່າວສານ
ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດບັນລຸໄດ້ ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ, ມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນປະເທດອັງກິດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ອັງກິດ John Mcfall.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ອັງກິດ John Mcfall
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດເປັນສຳຄັນ ແລະ ທ່ານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເມື່ອເຫັນວ່າການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງ, ມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຕັ້ງໜ້າ, ຮອບດ້ານ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດຄວນຈັດຕັ້ງຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023). ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນ ອັງກິດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ທີ 3 ຢູ່ຕະຫຼາດເອີລົບ ແລະ ແມ່ນນັກລົງທຶນເອີລົບແຖວໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ການນຳສອງທ່ານກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ COP 26. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເມື່ອ G7 ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ປະເທດທຳອິດເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ COP 26.
ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືສອງປະເທດໃນສະພາບການຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນຕ້ອງມີການປະພຶດທີ່ສອດຄ່ອງໃນການພົວພັນສາກົນ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສຳຜັດທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມທະວີການສົນທະນາ, ຫລີກລ້ຽງການສູ້ຢັນກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)