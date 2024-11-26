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ຂ່າວສານ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ປະຈຳປີ). ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີ, ສົມທົບກັບການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
ການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ (ພາບ: VOV)

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ. ບັນດາປັດໄຈປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນອັນສະໜິດແໜ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ 3 ປະເທດສາມາດໜູນຊ່ວຍ, ເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ກັນພ້ອມກັນຄົງຕົວ, ພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າແກ່ການເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ 3 ປະເທດແມ່ນສັນຍາລັກແກ່ຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ. ກອງທັບ 3 ປະເທດແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີອັນລ້ຳຄ່າລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ.

ບັນຍາກາດການພົບປະ (ພາບ: VOV)

ລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ກໍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາກົນໄກພົບປະປະຈຳປີ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ; ທຸກປີຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ; ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ສະພາບການເປັນປະຈຳ, ເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນຮ່ວມ, ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນພັດທະນາເສດຖະກິດ; ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາກົນໄກໃນ ອາຊຽນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານການຝຶກຊ້ອມຮ່ວມກູ້ໄພກູ້ຊີບກອງທັບ 3 ປະເທດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກູ້ໄພກູ້ຊີບໃນໄພພິບັດອາຄານຖະຫຼົ່ມລົງ” ຢູ່ແຂວງ Kampong Chhnang, ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫງວຽນ​ທິ​ແທງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ນາງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫງວຽນ​ທິ​ແທງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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