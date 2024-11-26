ຂ່າວສານ
ການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ປະຈຳປີ - ສັນຍາລັກແກ່ຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ. ບັນດາປັດໄຈປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນອັນສະໜິດແໜ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ 3 ປະເທດສາມາດໜູນຊ່ວຍ, ເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ກັນພ້ອມກັນຄົງຕົວ, ພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າແກ່ການເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ 3 ປະເທດແມ່ນສັນຍາລັກແກ່ຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ. ກອງທັບ 3 ປະເທດແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີອັນລ້ຳຄ່າລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ກໍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາກົນໄກພົບປະປະຈຳປີ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ; ທຸກປີຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ; ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ສະພາບການເປັນປະຈຳ, ເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນຮ່ວມ, ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນພັດທະນາເສດຖະກິດ; ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາກົນໄກໃນ ອາຊຽນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານການຝຶກຊ້ອມຮ່ວມກູ້ໄພກູ້ຊີບກອງທັບ 3 ປະເທດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກູ້ໄພກູ້ຊີບໃນໄພພິບັດອາຄານຖະຫຼົ່ມລົງ” ຢູ່ແຂວງ Kampong Chhnang, ກຳປູເຈຍ.