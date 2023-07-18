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ຂ່າວສານ

ການ​ພົບປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ກ໋​ວາງຫງາຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ ໝີເຄ, ຕາແສງ ຕິ້ງເຄ, ນະຄອນ ກ໋ວາງຫງາຍ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການ Friendship Night ພົບປະແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ໂຄງການ ພົວປະແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: baoquangngai.vn)

ນີ້ແມ່ນເຫດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທຳອິດໃນບໍລິເວນແຂວງໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາສາມປະເທດດັງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວການທູດປະຊາຊົນຂອງແຂວງອຸດົມສົມບູນກ່ວາເກົ່າ, ສ້າງສະໜາມລະຫຼິ້ນພົບປະແລກປ່ຽນສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ໂຄງການມີສາມການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກລວມມີ: ການລະຫຼິ້ນລວມໝູ່ຢູ່ກາງແຈ້ງ teambuilding, ແນະນຳອາຫານການກິນຊົນຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໂຄງການ Gala Friendship Night. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນປະຖົມ, ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ…

ຢູ່ໂຄງການຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບລົດຖີບ 5 ຄັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ຕາແສງ ຕິງກີ, ນະຄອນກ໋ວາງຫງາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ສ້າງເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບຍາວນານ

ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ສ້າງເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບຍາວນານ

ໃນ 20 ປີຜ່ານມາ, ຈີນ ແລະ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ຍົກສູງຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສາມາດ.
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