ຂ່າວສານ
ການພົບປະແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ກ໋ວາງຫງາຍ
ນີ້ແມ່ນເຫດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທຳອິດໃນບໍລິເວນແຂວງໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາສາມປະເທດດັງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວການທູດປະຊາຊົນຂອງແຂວງອຸດົມສົມບູນກ່ວາເກົ່າ, ສ້າງສະໜາມລະຫຼິ້ນພົບປະແລກປ່ຽນສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ໂຄງການມີສາມການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກລວມມີ: ການລະຫຼິ້ນລວມໝູ່ຢູ່ກາງແຈ້ງ teambuilding, ແນະນຳອາຫານການກິນຊົນຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໂຄງການ Gala Friendship Night. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນປະຖົມ, ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ…
ຢູ່ໂຄງການຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບລົດຖີບ 5 ຄັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ຕາແສງ ຕິງກີ, ນະຄອນກ໋ວາງຫງາຍ.