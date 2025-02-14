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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິນ​ເດຍ ແລະ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ ຢູ່​ເຂດ Kashmir, ມີ​ຜູ້ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 4 ຄົນ

ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງນັກຮົບປະເທດນີ້ ແລະ ອິນເດຍຢູ່ລຽບຕາມເຂດແດນ Kashmir ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4 ຄົນ.
ນັກຮົບອິນເດຍ ໄປລາດຕະເວນ (ພາບ: AP/TTXVN)
ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ສື່ມວນຊົນ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ລົງຂ່າວເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງນັກຮົບປະເທດນີ້ ແລະ ອິນເດຍຢູ່ລຽບຕາມເຂດແດນ Kashmir ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4 ຄົນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອິນເດຍຖືວ່າ ຝ່າຍປາກິດສະຖານໄດ້ຍິງປຶນກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງອິນເດຍຕ້ອງຍິງປຶນໂຕ້ຕອບ. ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ 2 ວັນທີ່ນັກຮົບກອງທັບອິນເດຍສອງຄົນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນວັດຖຸລະເບີດທີ່ຜະລິດເອງ ໃນຂົງເຂດນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິດສະຖານໄດ້ລົງນາມແຕ່ປີ 2003 ເບິ່ງລວມແລ້ວຄືໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ເຖິງວ່າທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ກ່າວຫາກັນລະເມີດຢ່າງເປັນປະຈຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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