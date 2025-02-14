ຂ່າວສານ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິດສະຖານ ຢູ່ເຂດ Kashmir, ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4 ຄົນ 14/02/2025 ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງນັກຮົບປະເທດນີ້ ແລະ ອິນເດຍຢູ່ລຽບຕາມເຂດແດນ Kashmir ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4 ຄົນ. ນັກຮົບອິນເດຍ ໄປລາດຕະເວນ (ພາບ: AP/TTXVN)ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ສື່ມວນຊົນ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ລົງຂ່າວເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງນັກຮົບປະເທດນີ້ ແລະ ອິນເດຍຢູ່ລຽບຕາມເຂດແດນ Kashmir ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4 ຄົນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອິນເດຍຖືວ່າ ຝ່າຍປາກິດສະຖານໄດ້ຍິງປຶນກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງອິນເດຍຕ້ອງຍິງປຶນໂຕ້ຕອບ. ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ 2 ວັນທີ່ນັກຮົບກອງທັບອິນເດຍສອງຄົນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນວັດຖຸລະເບີດທີ່ຜະລິດເອງ ໃນຂົງເຂດນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິດສະຖານໄດ້ລົງນາມແຕ່ປີ 2003 ເບິ່ງລວມແລ້ວຄືໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ເຖິງວ່າທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ກ່າວຫາກັນລະເມີດຢ່າງເປັນປະຈຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)