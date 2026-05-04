ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ຕາວັນອອກກາງ: ອີຣານ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນປະລິມານນ້ຳມັນດິບຍ້ອນການປິດລ້ອມ
ອີຣານ ໄດ້ເລີ່ມຫລຸດຜ່ອນປະລິມານການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນດິບໃນສະພາບການສົ່ງອອກຖືກຫລຸດລົງແຮງຍ້ອນການກະທົບຈາກຄຳສັ່ງປິດລ້ອມຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz, ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຮງ ຂະນະທີ່ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ມີທາງອອກ.
ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວສື່ມວນຊົນພາກພື້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳສັ່ງປິດລ້ອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນຂອງ ອີຣານ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອອກໄປສູ່ເຂດທະເລສາກົນ ພາໄປເຖິງປະລິມານນ້ຳມັນສົ່ງອອກຖືກຫລຸດລົງຢ່າງແຮງໃນຊຸມອາທິດມໍ່ໆມານີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາຮາກຖານສະສົມພາຍໃນປະເທດພວມຄ່ອຍໆເຕັມ ຊື່ງບັງຄັບໃຫ້ ເຕເຮຣານ ຕ້ອງດັດສົມປະລິມານ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບັນດາບໍ່ນ້ຳມັນເກົ່າ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຟື້ນຟູໄດ້ ຖ້າຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣານ ຍອມຮັບວ່າ ຖັນແຖວນັກວິສາວະກອນຂອງປະເທດນີ້ ພວມດັດສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ໃນເງື່ອນໄຂການຜະລິດຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ ແລະ ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໄໝ່ເປັນຫຼາຍເທື່ອ. ຜູ້ຕາງໜ້າຂະແໜງສົ່ງອອກນ້ຳມັນອາຍແກັດ ອີຣານ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະເທດນີ້ ມີບົດຮຽນປະສົບການຮັບມືກັບບັນດາກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ກຳລັງດັນໃນປະຈຸມັນແມ່ນໃຫ່ຍຫຼວງທີ່ສຸດ.