ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ: ແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫັນເປັນປອດລ່າເມືອງຂຶ້ນທົ່ວໂລກ
ພາຍຫຼັງ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ສະຖາປະນາໄດ້ 1 ເດືອນ, ເດືອນຕຸລາ 1945, ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລະຫວ່າງປະເທດອາຟະລິກາ ຄັ້ງທີ 5 ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Manchester (ອັງກິດ), ບັນດາຊົນຊາດ ອາຟະລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຄຳຮຽກທວງຍາດເອົາເອກະລາດ. ຫວນຄືນຈຸດເວລານັ້ນ, ທ່ານ ປອ. Fakhry Labib, ອະດີດຫົວໜ້າຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ, ຄະນະກຳມະການສາມັກຄີ ອາຊີ - ອາຟະລິກາ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ນັບແຕ່ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 1945, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຄັນທຸງ, ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ, ຖືກຮຸກຮານ”.
ທ່ານ Douglas Jardin ສາດສະດາຈານປະຫວັດສາດວິທະຍາ ອາເມລິກາ, ອະດີດອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຕີລາຄາໃນແງ່ມູມສາກົນວ່າ, ກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາຢູ່ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳກັດຢູ່ເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນຊຸກຍູ້ການປຸກສະຕິບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈບັນດາຊົນຊາດລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົດປ່ອຍອອກຈາກແອກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ຂຶ້ນກັບລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈັກກະພັດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ເອກະລາດເມື່ອປີ 1945 ແມ່ນແບບຢ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດດຳເນີນວິວັດການຫັນເປັນປອດລ່າເມືອງຂຶ້ນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ພິເສດແມ່ນຖ້າສັງເກດຄືນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ ຝລັ່ງ ຢູ່ ອິນດູຈີນ ຫຼື ອາຟະລິກາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອານເຊຣີ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນການສຳພັນໂດຍກົງລະຫວ່າງບັນດາຂະບວນການເອກະລາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດນີ້.”