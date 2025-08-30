Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ: ແຫຼ່ງບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ວັດ​​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ປອດ​ລ່າ​ເມືອງ​ຂຶ້ນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 1945 ໄດ້ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຊາດໜຶ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາສິດຕັດສິນພາລະກຳດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກາຍເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຫັນເປັນປອດລ່າເມືອງຂຶ້ນທົ່ວໂລກ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ສະຖາປະນາໄດ້ 1 ເດືອນ, ເດືອນຕຸລາ  1945, ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລະຫວ່າງປະເທດອາຟະລິກາ ຄັ້ງທີ 5 ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Manchester (ອັງກິດ), ບັນດາຊົນຊາດ ອາຟະລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຄຳຮຽກທວງຍາດເອົາເອກະລາດ. ຫວນຄືນຈຸດເວລານັ້ນ, ທ່ານ ປອ. Fakhry Labib, ອະດີດຫົວໜ້າຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ, ຄະນະກຳມະການສາມັກຄີ ອາຊີ - ອາຟະລິກາ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ນັບແຕ່ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 1945, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຄັນທຸງ, ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຖືກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ, ຖືກຮຸກຮານ”.

ທ່ານ Douglas Jardin ສາດສະດາຈານປະຫວັດສາດວິທະຍາ ອາເມລິກາ, ອະດີດອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຕີລາຄາໃນແງ່ມູມສາກົນວ່າ, ກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາຢູ່ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳກັດຢູ່ເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນຊຸກຍູ້ການປຸກສະຕິບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈບັນດາຊົນຊາດລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົດປ່ອຍອອກຈາກແອກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ຂຶ້ນກັບລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈັກກະພັດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ເອກະລາດເມື່ອປີ 1945 ແມ່ນແບບຢ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດດຳເນີນວິວັດການຫັນເປັນປອດລ່າເມືອງຂຶ້ນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ພິເສດແມ່ນຖ້າສັງເກດຄືນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ ຝລັ່ງ ຢູ່ ອິນດູຈີນ ຫຼື ອາຟະລິກາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອານເຊຣີ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນການສຳພັນໂດຍກົງລະຫວ່າງບັນດາຂະບວນການເອກະລາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດນີ້.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທະຫານ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ A80 ​ແມ່ນ​ສັນຍາ​ລັກ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ສາກົນ.

ທະຫານ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ A80 ​ແມ່ນ​ສັນຍາ​ລັກ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ສາກົນ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫານີ້ ໄດ້ມີກອງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຈີນ, ລັດ​ເຊຍ, ລາວ ​ແລະ ກຳປູ​ເຈຍ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ຊາດ​ ຫວຽດນາມ.
