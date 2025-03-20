ຂ່າວສານ
ການນຳ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ 30 ວັນ, ຫາງສຽງເອີຣົບຊົມເຊີຍ
ແຈ້ງການຂອງວັງ Kremlin ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຖະແຫຼງກຽມພ້ອມຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອຊອກຮູ້ບັນດາແບບວິທີທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ ແລະ ຍາວນານ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງເລັ່ງໃສບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ກອງທັບປະເທດນີ້ປະຕິບັດໃນທັນທີ. ການນຳ ລັດເຊຍ ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ຈະປະຕິບັດການແລກປ່ຽນນັກໂທດ 175 ຄົນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ. ເພື່ອປະຕິບັດເຈດຕະນາດີ, ມົດສະກູ ຈະມອບສົ່ງນາຍທະຫານ 23 ຄົນ ທີ່ລັດເຊຍ ພວມປິ່ນປົ່ວ ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ Putin ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອແກ້ໄຂການປະທະກັນແມ່ນເລື່ອງຢຸດຕິບັນດາບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າບລັບໃຫ້ແກ່ ກີແອັບ.