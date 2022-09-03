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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ ສົ່ງ​ສານອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (02/9/1945 - 02/9/2022), ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ ໄປຍັງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ພ້ອມກັນສົ່ງສານອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ໃນສານ, ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດໃນໄລຍະ 77 ປີຜ່ານມາ, ຖືຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແຫຼ່ງປຸກລະດົມກຳລັງໃຈ, ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນແຮງກ້າຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ລາວ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳບັນດາປະເທດ ສ.ກູບາ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສປປ.ເກົາຫຼີ, ສ.ອິນເດຍ, ສ.ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ສ.ສິງກະໂປ, ຈີນ, ກຳປູເຈຍ ກໍ່ສົ່ງສານ ອວຍພອນໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
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