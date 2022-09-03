ຂ່າວສານ
ການນຳຫຼາຍປະເທດ ສົ່ງສານອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ພ້ອມກັນສົ່ງສານອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ໃນສານ, ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດໃນໄລຍະ 77 ປີຜ່ານມາ, ຖືຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແຫຼ່ງປຸກລະດົມກຳລັງໃຈ, ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນແຮງກ້າຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ລາວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳບັນດາປະເທດ ສ.ກູບາ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສປປ.ເກົາຫຼີ, ສ.ອິນເດຍ, ສ.ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ສ.ສິງກະໂປ, ຈີນ, ກຳປູເຈຍ ກໍ່ສົ່ງສານ ອວຍພອນໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.