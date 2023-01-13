ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນບໍລິເວນເມືອງ ເຈົາແທັງອາ, ແຂວງເຮົ້າຢາງ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 740 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 31.000 USD) ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຄົນທຸກຍາກແຂວງເຮົ້າຢາງ ແລະ ຂອງຂວັນ 100 ພູດ, ແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 1,2 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 51 USD) ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງ ເຈົາແທງອາ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ເລທິຮຶ (ຕາແສງ ການາ, ເມືອງ ທ້ວນນາມ), ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເຟືອກຢ້ຽມ, ເມືອງ ທ້ວນນາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນທັນຍາຫານ ແກງດົ່ງຫວຽດ (VietFarm) ຢູ່ນະຄອນຟານຣາງ - ທາບຈາມ.