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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອ​ງ​ຂວັນ​ບຸນ​ເຕັດ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 740 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 31.000 USD) ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຄົນທຸກຍາກແຂວງເຮົ້າຢາງ ແລະ ຂອງຂວັນ 100 ພູດ, ແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 1,2 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 51 USD) ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງ ເຈົາແທງອາ.
  ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ອວຍພອນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງເຈົາແທັງອາ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນບໍລິເວນເມືອງ ເຈົາແທັງອາ, ແຂວງເຮົ້າຢາງ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 740 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 31.000 USD) ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຄົນທຸກຍາກແຂວງເຮົ້າຢາງ ແລະ ຂອງຂວັນ 100 ພູດ, ແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 1,2 ລ້ານດົ່ງ (ປະມານ 51 USD) ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງ ເຈົາແທງອາ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ເລທິຮຶ (ຕາແສງ ການາ, ເມືອງ ທ້ວນນາມ), ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເຟືອກຢ້ຽມ, ເມືອງ ທ້ວນນາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນທັນຍາຫານ ແກງດົ່ງຫວຽດ (VietFarm) ຢູ່ນະຄອນຟານຣາງ - ທາບຈາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

“ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງມີສິດອະທິປະໄຕ, ອຳນາດສານ ແຫ່ງຊາດສຳລັບບັນດາເຂດທະເລທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)..."
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