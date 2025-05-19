ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າຮ່ວມຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890-19/5/2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເພິ່ນແມ່ນ ໂຮ່ຈີມິນ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພ້ອມກັບການນຳຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງນະຄອນເຂົ້າຮ່ວມ.
ລາຍການໄດ້ຮັບການສ້າງເປັນ ສາມພາກ, ລວມມີ: “ຫງວຽນຊິງກຸງ - ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ”, “ຫງວຽນອາຍກວັກ - ໂຮ່ຈີມິນ” ແລະ “ຫວຽດນາມ! ສັງກາດບຸກບືນ”. ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຢ່າງພິຖີຖິຖັນ, ມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງມູນເຊື້ອ ກັບຍຸກສະໄໝ ລະຫວ່າງບັນດາລາຍການສະແດງດົນຕີ, ຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ກໍ່ຄືການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສາຍ 3D mapping. ລາຍການໄດ້ວາດພາບເຖິງຮູບພາບຂອງການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກລຸ້ນຄົນໃນປັດຈຸບັນ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ໃນການສຶກສາປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ ແລະ ຄຸນນະທາດອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງກ່ວາ.