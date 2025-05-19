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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມຊົມ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 135 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ

ລາຍການໄດ້ຮັບການສ້າງເປັນ ສາມພາກ, ລວມມີ: “ຫງວຽນຊິງກຸງ - ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ”, “ຫງວຽນອາຍກວັກ - ໂຮ່ຈີມິນ” ແລະ “ຫວຽດນາມ! ສັງກາດບຸກບືນ”.
ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າຮ່ວມຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890-19/5/2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເພິ່ນແມ່ນ ໂຮ່ຈີມິນ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພ້ອມກັບການນຳຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງນະຄອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ລາຍການໄດ້ຮັບການສ້າງເປັນ ສາມພາກ, ລວມມີ: “ຫງວຽນຊິງກຸງ - ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ”, “ຫງວຽນອາຍກວັກ - ໂຮ່ຈີມິນ” ແລະ “ຫວຽດນາມ! ສັງກາດບຸກບືນ”. ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຢ່າງພິຖີຖິຖັນ, ມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງມູນເຊື້ອ ກັບຍຸກສະໄໝ ລະຫວ່າງບັນດາລາຍການສະແດງດົນຕີ, ຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ກໍ່ຄືການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສາຍ 3D mapping. ລາຍການໄດ້ວາດພາບເຖິງຮູບພາບຂອງການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກລຸ້ນຄົນໃນປັດຈຸບັນ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ໃນການສຶກສາປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ ແລະ ຄຸນນະທາດອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງກ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າຄຳ​ນັບ​ສຸ​ສານ ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າຄຳ​ນັບ​ສຸ​ສານ ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ
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