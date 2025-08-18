Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສູ້​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ໄລຍະ 80 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຸນນະທາດປະຕິວັດ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢ່າງເດັດດຽວໜຽວແໜ້ນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ເປັນໜ້າໄວ້ວາງໃຈຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າສູ້ສານ ອາໄລຫາ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (19/8/1945-19/8/2025), 20 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ (19/8/2005-19/8/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສູ້ສານ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ອະນຸສາວາລີ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຖະໜົນ ບັກເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

ດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ, ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ການນຳປີຊາສາມາດ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ຜູ້ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດ. ໃນຕະຫຼາດຊີວິດເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງຕົນ, ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈພິເສດ ແລະ ການຊີ້ນຳຢ່າງຕະຫຼາດ, ຕິດແທດ, ລະອຽດສຳລັບຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ໄລຍະ 80 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຸນນະທາດປະຕິວັດ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢ່າງເດັດດຽວໜຽວແໜ້ນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ເປັນໜ້າໄວ້ວາງໃຈຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ.
