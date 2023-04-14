ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chhnam Thmey ກຳປູເຈຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chhnam Thmey ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງສານ ແລະ ກະຕາດອກໄມ້ອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍໄດ້ສົ່ງກະຕາດອກໄມ້ ແລະ ສານອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ສົ່ງສານ, ກະຕາດອກໄມ້ອວຍພອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄປຍັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Say Chhum ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Heng Samrin ເຊັ່ນດຽວກັນ.