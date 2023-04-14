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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ຫວຽດ​ນາມ ອວຍ​ພອນບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chhnam Thmey ກຳປູເຈຍ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງສານ ແລະ ກະຕາດອກໄມ້ອວຍພອນການນຳພັກ, ລັດ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chhnam Thmey ກຳປູເຈຍ.
  ປະຊາຊົນ ລາວທຳພິທີຫົດສົງພະພຸດທະຮູບ ເນື່່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບປີໃໝ່.  

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chhnam Thmey ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງສານ ແລະ ກະຕາດອກໄມ້ອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍໄດ້ສົ່ງກະຕາດອກໄມ້ ແລະ ສານອວຍພອນໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ສົ່ງສານ, ກະຕາດອກໄມ້ອວຍພອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄປຍັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ  ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Say Chhum ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Heng Samrin ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 4 ແຂວງ: ນິງ​ບິ່ງ - ແທງ​ຮ​ວ໊າ - ເງະ​ອານ - ຮ່າ​ຕິງ

ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 4 ແຂວງ: ນິງ​ບິ່ງ - ແທງ​ຮ​ວ໊າ - ເງະ​ອານ - ຮ່າ​ຕິງ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງແນະນຳ, ໂຄສະນາທິວທັດທຳມະຊາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈັບໃຈ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ໃນລະດູຮ້ອນຈະມາເຖິງ ສູ່ມວນຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນິງບິ່ງ - ແທັງຮວ໊າ - ເງະອານ - ຮ່າຕິງ ແມ່ນບັນດາແຂວງທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
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