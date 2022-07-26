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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ພ​ົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາ​ມ​ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດານັກຮົບຍິງເຈື່ອງເຊີນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ພ້ອມກັບຊົນຊາດສ້າງໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີ.

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດານັກຮົບຍິງເຈື່ອງເຊີນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ພ້ອມກັບຊົນຊາດສ້າງໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີ.

    

   ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ຄືວັນທີ 27 ກໍລະກົດ), ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະມາຄົມນັກຮົບຍິງເຈື່ອງເຊີນ-ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດານັກຮົບຍິງເຈື່ອງເຊີນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ພ້ອມກັບຊົນຊາດສ້າງໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີ. ຮູບພາບຂອງບັນດານັກຮົບຍິງ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມປະຈຸບັນຮ່ຳຮຽນຕາມ:

   ໃນສະພາບການໃໝ່, ຫວັງວ່າ, ບັນດາອາ, ເອື້ອຍຈະສືບຕໍ່ເປັນແກ່ສານໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ສືບຕໍ່ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນ, ມານະຈິດ, ຄຸນນະທາດການປະຕິວັດຂອງທະຫານ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ອາ, ເອື້ອຍແຕ່ລະຄົນ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສະເໝີພາບ, ກ້າວໜ້າ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ລ້ຽງດູລູກເຕົ້າທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

   ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຝ້າມບິນມິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຢູ່ສູນເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝ້າມບິນມິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

   ທຸກນະໂຍບາຍກໍ່ລ້ວນແຕ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນບັນດາການປະກອບສ່ວນ, ການເສຍສະຫຼະທັງໝົດຂອງບັນດາລຸງປ້າອ່າວອາ ທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດການປະຕິວັດໄດ້. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພັກ, ລັດ, ປຊຊ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາການປະກອບສວ່ນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຫວັງວ່າ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງ, ແລະ ຂອງ ປຊຊ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່, ສຸຂະພາບຂອງລຸງປ້າອ່າວອາໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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