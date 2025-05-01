Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ທູ​ຕາ​ນຸ​ທູດ ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຍດ​ນາມ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ເມື່ອແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ Tanzania ຈະເປີດສະຖານທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mahmoud Thabit Kombo ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມື ອາບຟຼິກກາຕາເວັນອອກ, Tanzania

ວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບ ໂດກເລິບ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mahmoud Thabit Kombo ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມື ອາບຟຼິກກາຕາເວັນອອກ, Tanzania ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 30 ເມສາ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ Tanzania ຈະເປີດສະຖານທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ. ສ່ວນທ່ານ Mahmoud Thabit Kombo ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ສານຢ່າງແຮງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບປະຊາຄົມສາກົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Nicaragua, Vandrack Jaenschke.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ເອ​ກະ​ພາບ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ “ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ເອ​ກະ​ພາບ”

ລາຍການສະແດງສິລະປະລວມມີສາມພາກ. ພາກທີ 1 “ຄວາມເຈັບປວດເມື່ອປະເທດຖືກຕັດແຍກ ແລະ ເສັ້ນທາງເປັນເອກະພາບ”, ພາກທີ 2 “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງສັນຕິພາບ”, ພາກທີ 3 “ລະດູບານໃໝ່ຂອງສັງກາດໃໝ່” ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ, ຂອບຂະໜາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄຸນຄ່າທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມະຫາໄຊລະດູບານໃໝ່ 1975.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top