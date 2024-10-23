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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເລືອງ​ເກື​ອງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລືອງເກືອງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ.
ທ່ານເລືອງເກືອງສາບານຕົວໃນພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳພາປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່, ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດ ອຸດສາຫະກຳຕາມທິດທັນສະໄໝ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດກໍຄືເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Instagram, ແຕກບັນຊີຂອງຕົນ, ທ່ານNicolas Maduro Moros ປະທານພັກສັງຄົມນິຍົມເອກະພາບ (PSUV), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານ ເລືອງເກືອງ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເວເລຊູເອລາ - ຫວຽດນາມ”.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍຊາດ Sandino (FSLN), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Nicaragua Daniel Ortega ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ Nicaragua Rosario Murillo ກໍໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງກວ່າ

ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງກວ່າ

ພາຍຫຼັງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປີດປະຕູມາໄດ້ເກືອບ 4 ທົດສະວັດ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ.
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