ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳພາປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່, ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດ ອຸດສາຫະກຳຕາມທິດທັນສະໄໝ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດກໍຄືເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Instagram, ແຕກບັນຊີຂອງຕົນ, ທ່ານNicolas Maduro Moros ປະທານພັກສັງຄົມນິຍົມເອກະພາບ (PSUV), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານ ເລືອງເກືອງ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເວເລຊູເອລາ - ຫວຽດນາມ”.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍຊາດ Sandino (FSLN), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Nicaragua Daniel Ortega ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ Nicaragua Rosario Murillo ກໍໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.