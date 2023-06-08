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ຂ່າວສານ

ການ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ໂດຍ​ກົງສູງ​ສຸດ​ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນໄລຍະດຳການວາລະຊັກຖາມ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 454 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມ, ຍົກຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມໃນ 2 ປີຕົ້ນສະໄໝສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຂຶ້ນເປັນ 831 ເທື່ອຄົນ.
ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ (ພາບ: quochoi.vn)

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ ດ້ວຍຄວາມສຸມຈິດສຸມໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຳເລັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5. ວາລະຊັກຖາມໄດ້ດຳເນີນບົນເນື້ອໃຈຈິດໃຈປະຊາທິປະໄຕ, ກົງໄກກົງມາ, ຟົດຟື້ນ, ໃນບົດກ່າວປາໄສສະຫຼຸບວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນໄລຍະດຳການວາລະຊັກຖາມ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 454 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມ, ຍົກຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມໃນ 2 ປີຕົ້ນສະໄໝສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຂຶ້ນເປັນ 831 ເທື່ອຄົນ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ແມ່ນຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາວ່າ:

“ວາລະຊັກຖາມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ມີເວລາວ່າງຈັກໜ້ອຍ. ການຜັນແປຂອງວາລະຊັກຖາມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເລືອກ 4 ໝວດບັນຫາມາຊັກຖາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄື ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ
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