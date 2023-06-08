ຂ່າວສານ
ການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ແມ່ນຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງສູງສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ ດ້ວຍຄວາມສຸມຈິດສຸມໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຳເລັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5. ວາລະຊັກຖາມໄດ້ດຳເນີນບົນເນື້ອໃຈຈິດໃຈປະຊາທິປະໄຕ, ກົງໄກກົງມາ, ຟົດຟື້ນ, ໃນບົດກ່າວປາໄສສະຫຼຸບວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນໄລຍະດຳການວາລະຊັກຖາມ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 454 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມ, ຍົກຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມການຊັກຖາມໃນ 2 ປີຕົ້ນສະໄໝສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຂຶ້ນເປັນ 831 ເທື່ອຄົນ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ແມ່ນຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາວ່າ:
“ວາລະຊັກຖາມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ມີເວລາວ່າງຈັກໜ້ອຍ. ການຜັນແປຂອງວາລະຊັກຖາມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເລືອກ 4 ໝວດບັນຫາມາຊັກຖາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄື ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ”.