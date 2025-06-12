ຂ່າວສານ
ການໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດໄຟພວມກາຍເປັນທ່າອ່ຽງທີ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນນິຍົມ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV5) ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 418 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 33 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 25 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງລາວ.
ເພື່ອນ ຈັນແສງ ພິມມະວົງ, ຢູ່ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງລາຍການພາກພາສາ ລາວ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານເວັບໄຊເປັນປະຈຳ. ນອກຈາກບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງມີຄຸນນະພາບສູງ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງອ່ານຂ່າວ/ບົດກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ບົດຂຽນແນະນຳກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ... ຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ”.
ເພື່ອນ Deepika (ອິນເດຍ) ໄດ້ສົ່ງບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ “ເພື່ອນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ປີ 2025”, ມີຕອນຂຽນວ່າ: “ໂດຍແມ່ນນັກກະວີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີມາຈາກ ອິນເດຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄປ ຫວຽດນາມ ຈັກເທື່ອ. ຜ່ານສຽງອ່ານທາງ VOV, ຜ່ານບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຶກຄິດອອກມາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ໃນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮ້ຍອານ ຫຼື ໄປທ່ຽວຢູ່ອ່າວ ຮະລອງ. ແຕ່ໃນຈຸດເວລານີ້, ຜ່ານການເສັງ ເພື່ອນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ກັບຄວາມຝັນນັ້ນອີກຂັ້ນໜຶ່ງ. ຂໍຂອບໃຈວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງປັນອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງຕໍ່ປະເທດທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້ານິຍົມນັບຖື”.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບ 100 ບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ “ເພື່ອນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ. ບັນດາລາຍການ ຄື: ແອັດສະບາຍ, ຝລັ່ງ, ຈີນ, ອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ… ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບບົດສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ Borneo Listeners Club Indonesia ໄດ້ສົ່ງບົດມາຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລວມມີ 17 ບົດ. ຫວັງວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບບັນດາບົດຂຽນຂອງທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງຕື່ມອີກ.
ເພື່ອນ ຈັນສີ, ນັກສຶກສາປີທີ 1, ໂຮງຮຽນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໂທລະສັບມາຫາລາຍການຢາກຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍທາງລົດໄຟຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເພື່ອນ ຈັນສີ ທີ່ຮັກແພງ, ການໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດໄຟພວມກາຍເປັນທ່າອ່ຽງທີ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນນິຍົມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຜູ້ຢາກຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ. ບັນດາຈຸດເດັ່ນຂອງການໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດໄຟ ແມ່ນ: ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ລາຄາເໝາະສົມ, ນຳມາເຊິ່ງການລົງຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ. ເມື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດໄຟ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຮັບຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ, ຖ່າຍຮູບຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຮັກສາບັນດາຄວາມຊົງຈຳທີ່ໜ້າຈື່ຈຳ. ທາງລາຍການຂໍແນະນຳສາຍທາງລົດໄຟຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ຕື່ມ:
- ເສັ້ນທາງ ຮ່າໂນ້ຍ - ລາວກາຍ: ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຮັບຊົມຄວາມງາມຂອງເຂດພູຜາ ແລະ ບັນດາໝູ່ບ້ານທີ່ສະຫງົບງຽບຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ.
- ເສັ້ນທາງ ດ່ານັ້ງ - ເຫ້ວ: ເສັ້ນທາງນີ້ນຳມາເຊິ່ງການລົງຕົວຈິງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ດ້ວຍທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ.
- ເສັ້ນທາງ ຮ່າໂນ້ຍ - ຈ້າຍມາດ: ທາງລົດໄຟຈະໄປຜ່ານບັນດາເຂດປ່າແປກທີ່ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ ແລະ ບັນດາໂນນພູງາມດັ່ງໃນຝັນ.
ເພື່ອນ ສຸລິວົງ, ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການຢາກຊອກຮູ້ວ່າ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ກິນເຈບໍ່, ຮ້ານອາຫານເຈມີຫຼາຍເຍື່ອງບໍ່?
ເພື່ອນ ສຸລິວົງ ທີ່ຮັກແພງ, ປະຈຸບັນ, ດ້ວຍບັນດາຜົນປະທີ່ດີຕໍ່ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການກິນເຈພວມຄ່ອຍໆກາຍເປັນທາງເລືອກຂອງຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຫວຽດນາມ ພວມແມ່ນປະເທດມີອັດຕາຜູ້ກິນເຈເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສູງຢູ່ເຂດ ອາຊີ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບັນດານະຄອນໃຫຍ່, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ... ຕາມການສະຖິຕິຈາກ Euromonitor International (ກຸ່ມບໍລິສັດໄຈ້ແຍກຕະຫຼາດແຖວໜ້າໂລກ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ໄຈ້ແຍກຕະຫຼາດ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ - ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ອັງກິດ) ແລ້ວ, ປະຈຸບັນມີຜູ້ກິນເຈປະມານ 7,5 ລ້ານຄົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກວມເອົາ 8% ຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອນສາມາດຊອກເຫັນບັນດາຮ້ານຂາຍອາຫານເຈຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃຫຍ່, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ, ກວາງນິງ, ດ່ານັ້ງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ… ບັນດາອາຫານເຈກໍ່ອຸດົມສົມບູນມີນັບຮ້ອຍເຍື່ອງ, ໄດ້ປຸງແຕ່ງດ້ວຍຫຼາຍລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີອາຫານເຈແບບງ່າຍໆຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນສາມາດປຸງແຕ່ງປະຈຳວັນ, ຄື: ເຕົາຮູ້ຊ໋ອດໝາກເລັ່ນ, ຢໍ່ຈືນເຈ, ເຂົ້າຜັດເຫັດ, ແກງຜັກສົ້ມ...